Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в своём «инстаграме» новую серию фотографий, которая демонстрирует его нынешнюю физическую форму.

Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Конора Макгрегора.

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.



Ранее Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе. По словам Макгрегора, он рассчитывает провести титульный бой, а затем провести третий поединок с Нейтом Диасом