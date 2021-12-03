Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в своём «инстаграме» новую серию фотографий, которая демонстрирует его нынешнюю физическую форму.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Конора Макгрегора.
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.
Ранее Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе. По словам Макгрегора, он рассчитывает провести титульный бой, а затем провести третий поединок с Нейтом Диасом
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