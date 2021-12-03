Шлеменко: слова Александра Емельяненко — полное враньё

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова Александра Емельяненко о том, как шли переговоры об их бое в 2020 году. Ранее Емельяненко заявил, что Шлеменко предлагали за бой $ 150 тыс., однако он запросил в два раза больше.



«Работа Азамата Бостанова налицо. Пытается организовать ему крупные денежные бои. Поэтому они и качают эту тему. Вот и всё. Цепляясь за каждую возможность. Единственное, что меня резануло и почему я готов общаться с журналистами по этому поводу… То, что говорит Александр, — враньё. 100-процентное враньё, полнейшее враньё. Про деньги — про $ 150 тыс., которые мне якобы предложили за бой с ним, а я якобы не вышел и запросил $ 300 тыс. Это полнейшее враньё. Можно даже позвонить девушке, которая вела переговоры от РЕН ТВ, и спросить, какую сумму они мне предлагали. А сумма там была 7 миллионов рублей — за бой с ним по правилам бокса», — цитирует Шлеменко «Спорт-экспресс».