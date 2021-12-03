«Конор жаждет возвращения». Уайт высказался о перспективах Макгрегора

Глава промоушена UFC Дана Уайт высказался на тему возвращения в октагон 33-летнего ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Конор жаждет того, чтобы вернуться и снова соревноваться. Пройдёт время, прежде чем он сможет в полную силу работать ногой, с которой случилась травма. Апрель. Для него, вероятно, будет правильным возобновить тренировки в апреле
Я не знаю, как сильно он этого хочет. Очевидно, что у него всё ещё есть желание соревноваться. Вы никогда не услышите, чтобы Конор сказал: «Знаешь что, чувак? У меня просто больше нет желания». Теперь понимаете, о чём я? Он, очевидно, очень богат, и он тренируется, как Рокки в «Рокки III», но у него всё ещё есть желание соревноваться и желание драться, и мы посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Уайта MMAJunkie, ссылаясь на подкаст The Jim Rome.
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.
Ранее Макгрегор заявил, что собирается провести следующий бой за титул организации в лёгком весе. По словам Макгрегора, он рассчитывает провести титульный бой, а затем — третий поединок с Нейтом Диазом.
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