Экс-чемпион Bellator Хоригучи высказался о своём превосходстве над Яном и Стерлингом

Чемпион промоушена Rizin и экс-чемпион Bellator 31-летний представитель Японии Кёдзи Хоригучи высказался о своём превосходстве над временным чемпионом UFC в лёгком весе российским бойцом Петром Яном и экс-обладателем титула американцем Алджэмейном Стерлингом.



«Ян и Стерлинг? Это та же весовая категория, поэтому, конечно, я лучше их. Их возможное появление в Bellator? Без проблем. Да, я желаю этого», — цитирует Хоригучи MMA Fighting.



3 декабря состоится турнир Bellator 272, который возглавит поединок между чемпионом в легчайшем весе Серджио Петтисом и Хоригучи. Японец провёл всего лишь один поединок в организации Скотта Кокера, и он состоялся летом 2019 года. Тогда он в пятираундовом бою одолел Дэрриона Колдуэлла и стал чемпионом сразу же в двух организациях. Однако из-за разрыва крестообразных связок Кёдзи освободил два пояса и пропустил почти весь 2020 год.



После своего выступления в полулёгком весе в UFC в 2013-2016 годах Хоригучи имеет рекорд 7-1, потерпев единственное поражение от тогдашнего чемпиона Деметриуса Джонсона.

Видео ярких моментов боя Ян – Сэндхаген доступно на «Чемпионате».