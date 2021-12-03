Экс-чемпион Bellator Хоригучи высказался о своём превосходстве над Яном и Стерлингом

Чемпион промоушена Rizin и экс-чемпион Bellator 31-летний представитель Японии Кёдзи Хоригучи высказался о своём превосходстве над временным чемпионом UFC в лёгком весе российским бойцом Петром Яном и экс-обладателем титула американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Ян и Стерлинг? Это та же весовая категория, поэтому, конечно, я лучше их. Их возможное появление в Bellator? Без проблем. Да, я желаю этого», — цитирует Хоригучи MMA Fighting.
3 декабря состоится турнир Bellator 272, который возглавит поединок между чемпионом в легчайшем весе Серджио Петтисом и Хоригучи. Японец провёл всего лишь один поединок в организации Скотта Кокера, и он состоялся летом 2019 года. Тогда он в пятираундовом бою одолел Дэрриона Колдуэлла и стал чемпионом сразу же в двух организациях. Однако из-за разрыва крестообразных связок Кёдзи освободил два пояса и пропустил почти весь 2020 год.
После своего выступления в полулёгком весе в UFC в 2013-2016 годах Хоригучи имеет рекорд 7-1, потерпев единственное поражение от тогдашнего чемпиона Деметриуса Джонсона.
Видео ярких моментов боя Ян – Сэндхаген доступно на «Чемпионате».
- 3 декабря 2021
-
03:44
-
03:19
-
03:03
-
02:46
-
02:16
-
00:55
-
00:40
- 2 декабря 2021
-
23:05
-
22:20
-
21:35
-
20:28
-
19:24
-
18:27
-
17:52
-
16:36
-
15:28
-
14:45
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:37
-
13:02
-
12:17
-
11:44
-
11:16
-
11:11
-
10:55
-
10:45
-
09:31
-
00:54
-
00:15
- 1 декабря 2021
-
23:51
-
23:25
-
22:15
-
21:48