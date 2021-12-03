«Даже не хочу слышать его имя». Нейт Диаз отказался от боя с Хамзатом Чимаевым

36-летний американский боец UFC Нейт Диаз высказался о возможном поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Представители Чимаева вышли на меня, на что я им ответил: «Постойте, не проявляйте ко мне такого неуважения, пытаясь предложить мне драться с новичком. Я крут, у него лишь четыре боя в UFC. Даже не называйте моего имени. Сражайтесь с новыми парнями в UFC. В этом есть различие в уровнях, и я даже не хочу слышать его имя», — цитирует Диаза MMA Fighting.

Напомним, Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Хамзат пропустил всего два акцентированных удара.

Видео ярких моментов последнего боя Чимаева доступно на «Чемпионате».