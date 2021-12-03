Результаты взвешивания Bellator 272: Хоригучи оказался тяжелее Петтиса, Шаблий легче Кинга

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В главном событии Серджио Петтис защищает свой титул чемпиона в лёгком весе против экс-обладателя пояса японца Кёдзи Хоригучи, в предварительном карде россиянин Александр Шаблий проводит свой второй бой в промоушене, а противостоять ему будет Бобби Кинг.
Основной кард:
Серджио Петтис (60,8 кг) — Кёдзи Хоригучи (61 кг);
Эммануэль Санчес (65,9 кг) — Джереми Кеннеди (66,1 кг);
Джош Хилл (61,6 кг) — Джаред Скоггинс (63,5 кг)*;
Джонни Эблин (83,9 кг) — Коллин Хакбоди (83,9 кг).
Предварительный кард:
Александр Шаблий (70,5 кг) — Бобби Кинг (70,8 кг);
Кай Камака третий (66,2 кг) — Джон де Хесус (66 кг);
Леван Чохели (77,5 кг) — Винисиус де Жезус (77 кг);
Джастин Монтавло (70,2 кг) – Джейкон Бон (70,2 кг);
Киллис Мота (70,4 кг) — Майк Хэмил (70,7 кг);
Дэн Морет (72,4 кг) — Спайк Карлайл (72,1 кг);
Кайл Кратчмер (77,6 кг) — Оливер Энкамп (77,6 кг);
* — не уложился в весовую категорию.
На «Чемпионате» доступно промо-видео к турниру Bellator 272.
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