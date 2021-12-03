Дэн Хукер рассказал, в чём Бенеил Дариуш намного сильнее Ислама Махачева

31-летний новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке российского бойца Ислама Махачева с Бенеилом Дариушем.
«Бой Дариуша с Махачевым? Думаю, это будет тяжёлый поединок для обоих сторон. Грэпплинг Бенейла невероятен. Это словно игра в подчинение. Я чувствую, что у Дариуша есть поразительное преимущество. Если они действительно найдут слабые стороны друг у друга, то Бенеил всё равно превосходит Махачева в стойке. На мой взгляд, это два лучших борца в дивизионе», — цитирует Хукера BJ Penn.
Напомним, поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался именно с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.
Видео ярких моментов боя Махачев – Хукер на UFC 267 доступно на «Чемпионате».
- 3 декабря 2021
-
04:14
-
03:44
-
03:19
-
03:03
-
02:46
-
02:16
-
00:55
-
00:40
- 2 декабря 2021
-
23:05
-
22:20
-
21:35
-
20:28
-
19:24
-
18:27
-
17:52
-
16:36
-
15:28
-
14:45
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:37
-
13:02
-
12:17
-
11:44
-
11:16
-
11:11
-
10:55
-
10:45
-
09:31
-
00:54
-
00:15
- 1 декабря 2021
-
23:51
-
23:25
-
22:15