Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дэн Хукер рассказал, в чём Бенеил Дариуш намного сильнее Ислама Махачева

Дэн Хукер рассказал, в чём Бенеил Дариуш намного сильнее Ислама Махачева
Комментарии

31-летний новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке российского бойца Ислама Махачева с Бенеилом Дариушем.

«Бой Дариуша с Махачевым? Думаю, это будет тяжёлый поединок для обоих сторон. Грэпплинг Бенейла невероятен. Это словно игра в подчинение. Я чувствую, что у Дариуша есть поразительное преимущество. Если они действительно найдут слабые стороны друг у друга, то Бенеил всё равно превосходит Махачева в стойке. На мой взгляд, это два лучших борца в дивизионе», — цитирует Хукера BJ Penn.

Напомним, поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался именно с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.

Видео ярких моментов боя Махачев – Хукер на UFC 267 доступно на «Чемпионате».

Новость по теме
Дариуш: всё, что может делать Махачев, я могу делать так же хорошо и даже лучше
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021