Дэн Хукер рассказал, в чём Бенеил Дариуш намного сильнее Ислама Махачева

31-летний новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке российского бойца Ислама Махачева с Бенеилом Дариушем.



«Бой Дариуша с Махачевым? Думаю, это будет тяжёлый поединок для обоих сторон. Грэпплинг Бенейла невероятен. Это словно игра в подчинение. Я чувствую, что у Дариуша есть поразительное преимущество. Если они действительно найдут слабые стороны друг у друга, то Бенеил всё равно превосходит Махачева в стойке. На мой взгляд, это два лучших борца в дивизионе», — цитирует Хукера BJ Penn.



Напомним, поединок Дариуша и Махачева должен состояться 27 февраля следующего года. В последний раз Махачев сражался именно с Дэном Хукером, одолев его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.

Видео ярких моментов боя Махачев – Хукер на UFC 267 доступно на «Чемпионате».