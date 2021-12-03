Бой между Головкиным и Муратой перенесён

Бой между действующим чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представителем Казахстана Геннадием Головкиным и японцем Рётой Муратой перенесён на следующий год. Причина подобного решения стали ограничения на въезд в Японию, связанные с новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил журналист Майк Коппингер на своей странице в «Твиттере».



Изначально дата боя была запланирована на 29 декабря. Соперники должны были встретиться в Токио.



39-летний Геннадий Головкин — серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) среди любителей. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — н. в.) и IBO (2011—2018, 2019 — н. в.), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), WBC (2016—2018), The Ring (2018—2018) в среднем весе. На его счету 41 победа, одно поражение и одна ничья в профессиональном боксе. У 35-летнего Рёты Мураты 16 побед и два поражения.

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