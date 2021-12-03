Боец смешанных единоборств Чоршанбиев задержан в Москве за езду без прав

Таджикский боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав, сообщает телеграм-канал Baza.
Летом блогер записал видео езды по Лефортовскому тоннелю, а затем разместил его в соцсетях. В скором времени роликом заинтересовались сотрудники полиции. 26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу и доставили в отдел. Как выяснилось, с собой у него не было прав российского образца, кроме того, отсутствовала страховка ОСАГО.
По сведениям источника, в отделении полиции Чоршанбиев рассказал, что иногда «сам себя провоцирует на нарушение правил ПДД». «Тойоту Камри» бойца забрали на стоянку.
Последний поединок Чоршанбиев провёл с Маратом Исаевым. Бой проходил по правилам бокса в сентябре этого года и завершился победой Исаева.
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