Е. Тищенко назвал топ-3 российских боксёров и высказался о фаворите боя Цзю — Курбанов

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко поделился мыслями о тройке лучших российских боксёров за всю историю.
«Поветкин завершил карьеру, он определённо в топ-3 входит: и боксёр, и человек отличный. Костя Цзю и Сергей Ковалёв, наверное. Можно отметить Оскара де ла Хойю, Артуро Гатти и Орзубека Назарова», — приводит слова Тищенко «РБК-Спорт».
Евгений также назвал фаворита возможного боя сына Кости Цзю Тимофея с Магомедом Курбановым. По мнению Тищенко, если бы поединок состоялся сейчас, он бы поставил на Курбанова.
«Если бы они сейчас боксировали, я бы на Курбанова поставил. Он мощнее, он опытнее, не вижу шансов у Тима Цзю сейчас. Если они соберутся драться через два, через три года — неизвестно, в какой форме будет Курбанов и как будет выглядеть Цзю», — сказал Тищенко.
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