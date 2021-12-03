Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Е. Тищенко назвал топ-3 российских боксёров и высказался о фаворите боя Цзю — Курбанов

Е. Тищенко назвал топ-3 российских боксёров и высказался о фаворите боя Цзю — Курбанов
Комментарии

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко поделился мыслями о тройке лучших российских боксёров за всю историю.

«Поветкин завершил карьеру, он определённо в топ-3 входит: и боксёр, и человек отличный. Костя Цзю и Сергей Ковалёв, наверное. Можно отметить Оскара де ла Хойю, Артуро Гатти и Орзубека Назарова», — приводит слова Тищенко «РБК-Спорт».

Евгений также назвал фаворита возможного боя сына Кости Цзю Тимофея с Магомедом Курбановым. По мнению Тищенко, если бы поединок состоялся сейчас, он бы поставил на Курбанова.

«Если бы они сейчас боксировали, я бы на Курбанова поставил. Он мощнее, он опытнее, не вижу шансов у Тима Цзю сейчас. Если они соберутся драться через два, через три года — неизвестно, в какой форме будет Курбанов и как будет выглядеть Цзю», — сказал Тищенко.

Русская Кувалда сломалась. Тищенко разгромил Кудряшова Русская Кувалда сломалась. Тищенко разгромил Кудряшова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021