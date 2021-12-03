Головкин отреагировал на перенос боя с Муратой

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал решение перенести его бой с японцем Рётой Муратой на следующий год. Изначально поединок был запланировал на 29 декабря и должен был пройти в Токио, однако из-за ограничений на въезд в Японию, связанных с новым штаммом коронавируса, его перенесли на следующий год.



«Я глубоко разочарован тем, что бой в Японии решили перенести, но здоровье и безопасность населения всегда должны оставаться в приоритете. С нетерпением жду возвращения на ринг, чтобы провести бой с Рётой», — написал Головкин в своём «твиттере».



На счету 39-летнего Головкина 41 победа, одно поражение и одна ничья в профессиональном боксе. У 35-летнего Рёты Мураты 16 побед и два поражения.

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