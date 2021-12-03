Чимаеву и Анкалаеву в Грозном подарили по «Мерседесу»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о встрече с бойцами смешанных единоборств — Хамзатом Чимаевым, Магомедом Анкалаевым, Максимом Гришином, Альбертом Дураевым и Майрбеком Тайсумовым.



«Дорогие друзья! Я пригласил на ужин в Дом торжеств «Бенефис» титулованных бойцов ММА — воспитанников и представителей прославленного республиканского бойцовского клуба «Ахмат». Пятеро из них выступают в одном из самых элитных мировых дивизионов UFC — Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев, Максим Гришин, Альберт Дураев и Майрбек Тайсумов.

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Мы отлично провели время за общением. Обсудили успехи наших спортсменов на международных аренах. Чеченские бойцы поделились планами на будущее, рассказали о своих целях и стремлениях. Экс-чемпион WFCA Беслан Ушуков рассказал, что проходит восстановление после операции. Примерно через месяц он приступит к лёгкому тренировочному процессу. Уверен, что огромная армия любителей ММА уже заждалась его красивых выступлений и ярких побед.

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Остальные бойцы меня единогласно заверили, что каждый готов хоть сейчас выйти в октагон против самых сильных соперников. Такой настрой мне очень понравился.

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В завершение вечера дорогой брат, президент БК «Ахмат» Абузайд Висмурадов, выполнил почётную миссию — передал три автомобиля «Мерседес» от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова бойцам UFC Хамзату Чимаеву, Магомеду Анкалаеву и экс-чемпиону Лиги АСА Рустаму Керимову.

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Я желаю всем нашим спортсменам покорения очередных вершин в карьере, а также красивых и ярких выступлений в октагоне! Ахмат — Сила!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».