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Шевченко — о лауреате «Оскара» Холли Берри: если она выйдет драться на ринг, то преуспеет

Шевченко — о лауреате «Оскара» Холли Берри: если она выйдет драться на ринг, то преуспеет
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Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о лауреате премии «Оскар» Холли Берри, с которой у неё были общие съёмки в фильме.

«Если Холли вдруг захочет продолжить свою боевую карьеру, захочет войти в октагон, чтобы сражаться, то у неё получится. Для этого у него есть всё. Раньше она тренировалась в течение двух или трёх лет. Поэтому борьба, удары — всё это у неё поставлено. Кроме того, у неё хорошая техника и она здорово двигается», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.

Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

Ранее Валентина показала, как её встречали по приезде в Киргизию.

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