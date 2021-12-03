Шевченко — о лауреате «Оскара» Холли Берри: если она выйдет драться на ринг, то преуспеет
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Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о лауреате премии «Оскар» Холли Берри, с которой у неё были общие съёмки в фильме.
«Если Холли вдруг захочет продолжить свою боевую карьеру, захочет войти в октагон, чтобы сражаться, то у неё получится. Для этого у него есть всё. Раньше она тренировалась в течение двух или трёх лет. Поэтому борьба, удары — всё это у неё поставлено. Кроме того, у неё хорошая техника и она здорово двигается», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.
Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.
Ранее Валентина показала, как её встречали по приезде в Киргизию.
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