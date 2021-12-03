Сайгид Гусейн Арсланалиев нокаутировал Тимофея Настюхина на турнире ONE Championship

Российский боец смешанных единоборств Сайгид Гусейн Арсланалиев одержал победу над Тимофеем Настюхиным на турнире ONE Championship — Winter Warriors. Поединок закончился победой Арсланалиева нокаутом в третьем раунде.



Таким образом, Сайгид Гусейн Арсланалиев одержал девятую победу в 11 поединках в карьере в смешанных единоборствах. На счету Арсланалиева есть два поражения. Победа над Настюхиным стала для него первой после поражения в поединке с Кристианом Ли 12 октября 2019 года.



Тимофей Настюхин потерпел шестое поражение в карьере. Всего на его счету 20 боёв, в которых он одержал 16 побед. Примечательно, что, как и Арсланалиев, Настюхин в последнем поединке уступил Кристиану Ли.



Это был второй поединок между Настюхиным и Арсланалиевым. Первый также завершился победой Арсланалиева и состоялся в сентябре 2018 года.