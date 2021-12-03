«Если что-то случится, 60 заявлений будет». Гусейнов извинился за слова про А. Емельяненко

Известный боец ММА Артур Гусейнов принёс извинения за жёсткое интервью, которое он дал в ответ на оскорбления Александра Емельяненко. Напомним, Гусейнов заявил, что Емельяненко «будет просить пощады на коленях» и заявил, что его «уже ищут».
«Хотел бы принести извинения за то, что в интервью чуть-чуть не выдержал. Это не перед Сашей извинения, а перед моими братьями, друзьями, сёстрами. Чуть-чуть на агрессии, сами понимаете, эмоции. Я думаю, если любому такую чушь прогнали бы, он тоже был бы на эмоциях. Но ничего страшного. А так пусть живёт своей жизнью. Завтра с ним что-то случится, 60 заявлений будет. Из-за этого… Время покажет. И всё. А так я извиняюсь ещё раз за такое чуть-чуть жёсткое интервью. По-другому никак невозможно было таким недостойным людям», — сказал Гусейнов в «сториз» своего «инстаграма».
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