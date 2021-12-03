«Неумный поступок». Шлеменко прокомментировал задержание Чоршанбиева

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал задержание таджикского бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева в Москве.



«Ездить без прав, да ещё при этом снимать, как ты гоняешь, — точно неумный поступок. И однозначно это отрицательный пример. Насколько я заметил, сейчас после резонансного ДТП полиция стала жёстко реагировать именно на пропаганду такой езды. Потому что это толкает молодых на подобное поведение. Когда ты нарушаешь правила, ты виноват, но когда ты ещё это и пропагандируешь, ты виноват вдвойне», — приводит слова Шлеменко «Спорт-экспресс».



Напомним, Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Летом блогер записал видео езды по Лефортовскому тоннелю, а затем разместил его в соцсетях. В скором времени роликом заинтересовались сотрудники полиции. 26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Как выяснилось, с собой у него не было прав российского образца, кроме того, отсутствовала страховка ОСАГО.