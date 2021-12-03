Адвокат Нурмагомедова и Идрисова: сотрудник полиции сам набросился на правый бок машины

Адвокат Усмана Нурмагомедова и Камила Идрисова Султан Калаев выпустил заявление относительно резонансного уголовного дела о наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы 11 ноября 2021 года.



«В СМИ делается упор на то, что Идрисов Камал и Нурмагомедов Усман не остановились на контрольно-пропускном посту, «с особым цинизмом сбили полицейского, ограждения» и чуть ли не подъехали на данном автомобиле к самолёту, а после случившегося даже не извинились перед сотрудниками полиции. Более того, муссируется информация о том, что полицейские опознали в Нурмагомедове лицо, которое находилось за рулем транспортного средства в момент происшествия.



Во-первых, хочется отметить: учитывая активность в социальных сетях, всем должно быть понятно, что следствие будет проводиться под особым контролем, и мы это уже ощущаем. Даже руководитель СК РФ прилетал в Дагестан.



Во-вторых, все мы видели видеозаписи с места происшествия, согласно данным записям, очевидно, что сотрудника никто не сбивал. На видеозаписи, снятой с нагрудной камеры одного из сотрудников полиции, отчётливо видно, что автомобиль, управляемый Идрисовым, подъехав к полицейскому посту, остановился, а после жеста полицейского по направлению движения попытался объехать впереди стоящую машину и заграждение с левой стороны впритирку к отбойнику, к которому подходил другой сотрудник полиции. Естественно, в такой ситуации внимание Идрисова было отвлечено на влево. Проезжая отбойник, автомобиль только начал набирать скорость, именно в этот момент из-за спины другого сотрудника полиции выбежал потерпевший и фактически сам набросился на правый бок проезжающего автомобиля.



Как следует из протокола очной ставки с сотрудниками полиции, находившимися на посту, Идрисов не совершал каких-либо действий, представляющих опасность для сотрудников полиции.



Кроме того, важно отметить, что указанный сотрудник находился без светоотражающей одежды и не мог выходить на проезжую часть. Более того, в его должностные инструкции не входит остановка транспортных средств. Таким образом, действия данного сотрудника полиции были незаконны. Фактически действия, отражённые на видеозаписи, могли быть квалифицированы лишь как административное правонарушение, неподчинение законному требованию сотрудника полиции 19.3 КоАП РФ.



Тут, видимо, сыграл фактор резонансности дела, когда следственный орган, поторопившись, сначала возбудил уголовное дело, а потом уже стал заложником своего же решения, отменить которое уже не мог ввиду оказываемого на него давления.



Мы совершенно не пытаемся оправдать действия молодых людей, они и сами понимают, что были неправы, но при этом мы вправе рассчитывать на законное обвинение и наказание. Мы всё ещё ждём, когда следствие отбросит эмоции, установит все значимые для дела обстоятельства и даст произошедшему законную и объективную оценку», — цитирует Калаева «Спорт-экспресс».