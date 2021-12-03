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Результаты взвешивания UFC Вегас 44: Жозе Альдо оказался тяжелее Роба Фонта

Результаты взвешивания UFC Вегас 44: Жозе Альдо оказался тяжелее Роба Фонта
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В ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 44, главным событием которого станет противостояние между Жозе Альдо и Робом Фонтом.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Альдо оказался тяжелее Фонта.

UFC Вегас 44. Результаты взвешивания

Основной кард

Роб Фонт (134 фунтов) — Жозе Альдо (136)
Брэд Ридделл (155,5) — Рафаэль Физиев (155,5)
Клэй Гуида (205,5) — Леонардо Сантос (205)
Брендан Аллен (185,5) — Крис Кёртис (185)
Алекс Мороно (170,5) — Мики Галл (170,5)

Предварительный кард

Маки Питоло (184,5) — Душко Тодорович (185,5)
Манел Кейп — Жалгас Жумагулов (125,5)
Брайан Барберена (170,5) — Дэриан Уикс (170)
Джейк Мэттьюс (170) — Джеремая Уэллс (170,5)
Шаен Вилсмас (115,5) — Маллори Мартин (115)
Алонзо Менифилд (205,5) — Уилльям Найт (206)
Клаудио Пуэллес (155) — Крис Гритцмахер (156)
Джарэд Вандераа (265) — Азамат Мурзаканов (216,5)
Луис Смолка (135,5) — Винс Моралес (135,5).

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