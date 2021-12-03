Результаты взвешивания UFC Вегас 44: Жозе Альдо оказался тяжелее Роба Фонта

В ночь с 4 на 5 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 44, главным событием которого станет противостояние между Жозе Альдо и Робом Фонтом.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Альдо оказался тяжелее Фонта.

UFC Вегас 44. Результаты взвешивания

Основной кард



Роб Фонт (134 фунтов) — Жозе Альдо (136)

Брэд Ридделл (155,5) — Рафаэль Физиев (155,5)

Клэй Гуида (205,5) — Леонардо Сантос (205)

Брендан Аллен (185,5) — Крис Кёртис (185)

Алекс Мороно (170,5) — Мики Галл (170,5)



Предварительный кард



Маки Питоло (184,5) — Душко Тодорович (185,5)

Манел Кейп — Жалгас Жумагулов (125,5)

Брайан Барберена (170,5) — Дэриан Уикс (170)

Джейк Мэттьюс (170) — Джеремая Уэллс (170,5)

Шаен Вилсмас (115,5) — Маллори Мартин (115)

Алонзо Менифилд (205,5) — Уилльям Найт (206)

Клаудио Пуэллес (155) — Крис Гритцмахер (156)

Джарэд Вандераа (265) — Азамат Мурзаканов (216,5)

Луис Смолка (135,5) — Винс Моралес (135,5).