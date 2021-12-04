Карлайл совершил яркий камбэк в поединке с Моретом на Bellator 272

Американские бойцы Спайк Карлайл и Дэн Морет провели яркий бой в рамках заключительного турнира Bellator в этом году.
В поединке, который прошел на арене «Мохеган Сан Арена» в американском Анкасвилле, 28-летний Карлайл совершил один из самых невероятных камбэков года. 35-летний Морет с самого начала полностью контролировал бой, доминируя и заставляя своего соперника защищаться в первых двух раундах. Однако в третьем раунде все изменилось. The Alpha Ginger, как называют Карлайла, уступая по очкам, сумел провести удушающий прием и добиться победы в казалось бы уже проигранном поединке.
Видео доступно на «Чемпионате».
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Изначально Дэн Морет должен был сражаться с Манделем Налло, однако последний снялся с боя и был заменен Рикардо Сейшасом. Но в итоге и Сейшас отказался от поединка по неизвестным причинам, и его заменил Спайк Карлайл.
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