Джастин Монтальво победил Джейкоба Бона на турнире Bellator 272

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках предварительного карда американец Джастин Монтальво встретился со своим соотечественником Джейкоб Боном.



Бой продлился все три раунда и завершился победой 25-летнего Монтальво единогласным решением судей.

Видео доступно на «Чемпионате».

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

В главном событии Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в бою с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи. В предварительном карде россиянин Александр Шаблий проведёт свой второй бой в промоушене, а противостоять ему будет Бобби Кинг.



Основной кард:



Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи

Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди;

Джош Хилл — Джаред Скоггинс

Джонни Эблин— Коллин Хакбоди