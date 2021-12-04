Российский легковес Шаблий победил американца Кинга на турнире Bellator 272

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках предварительного карда россиянин Александр Шаблий встретился с американцем Бобби Кингом.



Бой между 28-летним российским бойцом и 37-летним американцем продлился все три раунда и завершился победой Шаблия единогласным решением судей.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Александр Шаблий в предыдущий раз выходил в октагон в мае 2021 года на турнире Bellator 259, выиграв у Альфи Дэвиса единогласным решением судей.



Бобби Кинг свой предыдущий бой провел в июне этого года на турнире Bellator 260, победив своего соотечественника Ника Ньюэлла раздельным решением судей.



В главном событии Bellator 272 американец Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в бою с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи.



Основной кард:



Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи

Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди

Джош Хилл — Джаред Скоггинс

Джонни Эблин— Коллин Хакбоди