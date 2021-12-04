Экс-боец UFC Камака одержал победу над Джоном де Хесусом на Bellator 272

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках предварительного карда в бою сошлись 26-летний американец Кай Камака III и его 31-летний соотечественник Джон де Хесус.

Победу единогласным решением судей одержал Камака. Он сумел прервать свою серию без побед из трёх боёв кряду. Ранее Кай провёл четыре боя на UFC, в которых одержал лишь одну победу, а затем вернулся в Bellator – этот поединок стал первым после возвращения.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Всего за карьеру Камака одержал 9 побед в ММА, имея за плечами 3 поражения. Для Джона де Хесуса это поражение стало 10-м при 14 победах.

Основной кард:

Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи

Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди;

Джош Хилл — Джаред Скоггинс

Джонни Эблин— Коллин Хакбоди