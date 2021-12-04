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Экс-боец UFC Камака одержал победу над Джоном де Хесусом на Bellator 272

Экс-боец UFC Камака одержал победу над Джоном де Хесусом на Bellator 272
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В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках предварительного карда в бою сошлись 26-летний американец Кай Камака III и его 31-летний соотечественник Джон де Хесус.

Победу единогласным решением судей одержал Камака. Он сумел прервать свою серию без побед из трёх боёв кряду. Ранее Кай провёл четыре боя на UFC, в которых одержал лишь одну победу, а затем вернулся в Bellator – этот поединок стал первым после возвращения.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Всего за карьеру Камака одержал 9 побед в ММА, имея за плечами 3 поражения. Для Джона де Хесуса это поражение стало 10-м при 14 победах.

Основной кард:
Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи
Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди;
Джош Хилл — Джаред Скоггинс
Джонни Эблин— Коллин Хакбоди

Bellator 2021. Bellator 272, Анкасвилл, США
Кай Камака (W) - Джон де Хесус
04 декабря 2021, суббота. 05:10 МСК
Кай Камака
Окончено
UD
Джон де Хесус
Комментарии
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