Американец Джонни Эблин техническим нокаутом победил Коллина Хакбоди на Bellator 272

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках основного карда американец Джонни Эблин уверенно победил своего соотечественника Коллина Хакбоди.



Бой между оппонентами завершился досрочно уже в начале первого раунда, когода 29-летний Эблин завалил 27-летнего Хакбоди и нанес ему серию мощных ударов в голову.

Видео доступно на «Чемпионате».



Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.



В главном событии Bellator 272 американец Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в бою с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи.



Основной кард:



Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи

Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди

Джош Хилл — Джаред Скоггинс