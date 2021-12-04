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Американец Джонни Эблин техническим нокаутом победил Коллина Хакбоди на Bellator 272

Американец Джонни Эблин техническим нокаутом победил Коллина Хакбоди на Bellator 272
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В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках основного карда американец Джонни Эблин уверенно победил своего соотечественника Коллина Хакбоди.

Бой между оппонентами завершился досрочно уже в начале первого раунда, когода 29-летний Эблин завалил 27-летнего Хакбоди и нанес ему серию мощных ударов в голову.

Видео доступно на «Чемпионате».

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В главном событии Bellator 272 американец Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в бою с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи.

Основной кард:

Серджио Петтис — Кёдзи Хоригучи
Эммануэль Санчес — Джереми Кеннеди
Джош Хилл — Джаред Скоггинс

Bellator 2021. Bellator 272, Анкасвилл, США
Джонни Эблин (W) - Коллин Хакбоди
04 декабря 2021, суббота. 06:10 МСК
Джонни Эблин
Окончено
TKO
Коллин Хакбоди
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