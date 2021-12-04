Нурмагомедов посоветовал Порье избегать «красной зоны» Оливейры

Российский боец Хабиб Нурмагомедов посоветовал американцу Дастину Порье избегать «красной зоны» Чарльза Оливейры (Бразилия) в их предстоящем титульном бою на UFC 269.

«Этот парень — настоящий финишер, он очень опасен», — предупредил Хабиб в интервью ESPN.

Этот бой станет для Дастина Порье второй возможностью получить неоспоримый титул чемпиона UFC в легком весе. В первой попытке на UFC 242 «бриллиант» проиграл сдачей вышеупомянутому чемпиону в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Несмотря на то, что многие аналитики прогнозируют победу Порье над Оливейрой на UFC 269, «орёл» определённо считает, что у «до бронкса» хорошие шансы на победу.

Порье (28-6 MMA) сразится с Оливейрой (31-8 MMA) за титул чемпиона UFC в легком весе 11 декабря в Лас-Вегасе.