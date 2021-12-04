Джереми Кеннеди победил Эммануэля Санчеса в соглавном бою Bellator 272

В ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 272. В рамках основного карда канадец Джереми Кеннеди победил американца Эммануэля Санчеса.

29-летний канадец победил 31-летнего американца единогласным решением судей.



Санчес проиграл уже свой третий бой кряду. Впервые Санчес и Кеннеди должны были встретиться ещё в 2016 году, но тогда их бой в рамках турнира Bellator 166 отменили.

Ранее на турнире Bellator 272 прошёл ряд боёв. В предварительном карде участвовал в том числе россиянин Александр Шаблий, который встретился с американцем Бобби Кингом. Бой между 28-летним российским бойцом и 37-летним американцем продлился все три раунда и завершился победой Шаблия единогласным решением судей.

Заключительным событием Bellator 272 станет бой, в котором американец Серджио Петтис будет защищать свой титул чемпиона в лёгком весе в противостоянии с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригучи.