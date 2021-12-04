Петтис защитил пояс в главном бою Bellator 272, победив будущего соперника Магомедова

В главном бою завершившегося в ночь на субботу, 4 декабря, в Коннектикуте (США) турнира Bellator 272 американец Серджио Петтис сумел защитить свой титул чемпиона в лёгком весе в противостоянии с экс-обладателем пояса японцем Кёдзи Хоригути.



В поединке против Хоригути Петтис в четвёртом раунде отправил своего соперника в нокаут.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Впервые Петтис стал чемпионом Bellator в легчайшем весе в мае этого года, когда победил американца Хуана Арчулету единогласным решением судей.



Ранее стало известно, что Кёдзи Хоригути будет первым соперником 29-летнего российского бойца Магомеда Магомедова по Гран-при Bellator 2022.



На турнире Bellator 272 участвовал и россиянин Александр Шаблий, который встретился с американцем Бобби Кингом. Бой между 28-летним российским бойцом и 37-летним американцем продлился все три раунда и завершился победой Шаблия единогласным решением судей.