В UFC работают над следующим соперником Леона Эдвардса
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30-летний представитель Великобритании Леон Эдвардс может в скором времени узнать имя следующего соперника. Ранее стало известно, что Хорхе Масвидаль, с которым он должен был провести поединок на турнире UFC 269, отказался от участия в нём из-за травмы.
По словам президента UFC Даны Уайта, слова которого передаёт журналист Чисанга Малата в своём «твиттере», промоушен работает над новым соперником Эдвардса. При этом речь не идёт о чемпионе UFC в полусреднем весе Камару Усмане, который должен полностью восстановиться после травмы руки.
В активе Эдвардса в настоящее время беспроигрышная серия из 10 боёв. Этот отрезок включает победы над Нейтом Диасом, Рафаэлем дос Аньосом, Гуннаром Нельсоном и другими.
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