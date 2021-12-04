В UFC работают над следующим соперником Леона Эдвардса

30-летний представитель Великобритании Леон Эдвардс может в скором времени узнать имя следующего соперника. Ранее стало известно, что Хорхе Масвидаль, с которым он должен был провести поединок на турнире UFC 269, отказался от участия в нём из-за травмы.



По словам президента UFC Даны Уайта, слова которого передаёт журналист Чисанга Малата в своём «твиттере», промоушен работает над новым соперником Эдвардса. При этом речь не идёт о чемпионе UFC в полусреднем весе Камару Усмане, который должен полностью восстановиться после травмы руки.



В активе Эдвардса в настоящее время беспроигрышная серия из 10 боёв. Этот отрезок включает победы над Нейтом Диасом, Рафаэлем дос Аньосом, Гуннаром Нельсоном и другими.