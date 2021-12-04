Бимарзаева и Лима уложились в вес перед ACA 133. Полный кард турнира

Российский боец Апти Бимарзаев и бразилец Элисмар Лима успешно уложились в лимит полулёгкой категории на взвешивании перед ACA 133, показав практически равный вес: Бимарзаев — 66,3 кг, соперник — 66,2 кг.
В активе 29-летнего Апти 17 побед и два поражения, боец идёт на серии из 13 побед подряд. На счету 33-летнего бразильца 24 победы, при 3 поражениях, а также 1 ничья.
Турнир состоится 4 декабря в «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция запланирована на 18.30 мск на сайте лиги.
Полный кард турнира:
Элисмар Лима (Бразилия) — Апти Бимарзаев (Россия)
Валерий Мясников (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Никита Чистяков (Россия, СПБ) — Майкон Силван (Бразилия)
Тилек Машрапов (Киргизия) — Мамуржон Хамдамов (Таджикистан)
Карлос Аугусто да Силва (Бразилия) — Абдул-Рахман Темиров (Россия)
Вагнер Прадо (Бразилия) — Эльхан Мусаев (Россия)
Камиль Онищук (Польша) — Владимир Федин (Россия)
Ахмед Мусакаев (Россия, СПБ) — Франсиско Де Лима Мачиель (Бразилия)
Горан Рельич (Хорватия) — Даврбек Исаков (Узбекистан)
Анатолий Бойко (Россия) — Бай-Али Шаипов (Россия).
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