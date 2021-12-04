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А. Емельяненко отреагировал на извинения Гусейнова

А. Емельяненко отреагировал на извинения Гусейнова
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко у себя в «инстаграме» отреагировал на решение соотечественника, Артура Гусейнова, извиниться за своё жёсткое интервью.

«Мне нравятся люди, которые умеют признавать свои ошибки!» — написал Емельяненко.

В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья, а также девять поражений.

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