А. Емельяненко отреагировал на извинения Гусейнова
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко у себя в «инстаграме» отреагировал на решение соотечественника, Артура Гусейнова, извиниться за своё жёсткое интервью.
«Мне нравятся люди, которые умеют признавать свои ошибки!» — написал Емельяненко.
В последнем поединке Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. В общей сложности на его счету 28 побед, одна ничья, а также девять поражений.
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