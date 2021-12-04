Хамзат Чимаев: UFC, кто следующий?

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в «инстаграме», где обратился к UFC, задав промоушену вопрос о своём следующем сопернике.



«UFC, кто следующий?» — написал Чимаев.

Фото можно посмотреть на официальной странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что американец Нейт Диаз отказался драться с Чимаевым, так как желает проводить бои лишь с опытными бойцами.



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара.