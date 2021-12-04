Внук Мохаммеда Али выступит в одном карде с Василием Ломаченко
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В ночь на 12 декабря, в Нью-Йорке, состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок между украинцем Василием Ломаченко и представителем Ганы Ричардом Комми. В одном карде этого противостояния выступит внук Мохаммеда Али — Нико Али Уолш, противостоять которому будет Рейес Санчез.
Напомним, что ранее Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Примательно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани. У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения
На счету Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения. В активе Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
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