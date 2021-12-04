Чимаев — Диазу: Дана Уайт хочет, чтобы я тебя размазал, и я это сделаю
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к американцу Нейту Диазу, разместил соответствующий пост на своей странице в «Твиттере».
«Ты же знаешь, что у тебя есть последний шанс остаться в UFC. Дана Уайт хочет, чтобы я тебя размазал, и ты знаешь, что я это сделаю. Так что беги, тощий мальчик», — написал Чимаев.
Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего противника с помощью удушающего приёма на четвёртой минуте первого раунда.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор ответил на предложение американца Диаза провести бой Чимаевым. Макгрегор дал понять, что не против такого поединка.
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