Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал комфортную сумму для жизни в месяц

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко назвал сумму, которой бы ему хватало для комфортной жизни в течение месяца.



«Я всю жизнь в спорте. Пришёл на бокс в пятом классе и занимаюсь им на протяжении 18–19 лет. Меня никогда деньги не мотивировали. Я любил то дело, которым занимаюсь. И первые деньги я заработал там. В 2013 году, когда я завоевал второе место на чемпионате мира. Всё это время я тренировался бесплатно, шёл к своей мечте, цели. Я думаю, многих мотивирует именно конечная цель — олимпийское золото.



Не думаю, что финансы могут быть основной целью. Ни для кого они не были, не только для меня. Все мы из обычных семей, мы довольствовались тем, что мы ездим на сборы, нас кормят, поят, бесплатно тренируемся, занимаемся любимым делом. Нам этого вполне достаточно было. Хотя сейчас меняется поколение, всё возможно. Некоторые люди мне говорили, что в Америке смотрят на Мейвезера и хотят стать как Мейвезер: он крутой, у него много денег.



Сумма для комфортного проживания? Да что у меня есть, мне хватает, чтобы комфортно прожить месяц. В диапазоне 100–150 тысяч рублей», — приводит слова Тищенко «РБК-Спорт».