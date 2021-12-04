«Это страшный парень». Аспиналл — о впечатлениях от Чимаева после увиденного на разминке

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл поделился мнением о представителе Швеции Хамзате Чимаеве.

«Это страшный парень, судя по тому, что я видел. Вроде как он дебютировал в том же карде, где сражался я сам. Помню, видел, как он разминался с Александром Густафссоном. Очевидно, что Густафссон физически намного крупнее Чимаева, но этот парень просто кидал его из стороны в сторону», — приводит слова Аспиналла Low Kick MMA со ссылкой на его интервью для Michael Bisping Podcast.

Напомним, последний поединок Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего оппонента с помощью удушающего приёма на четвёртой минуте первого раунда.