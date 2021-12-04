ESPN: Усман Нурмагомедов оказался на 5-м месте в топ-25 лучших бойцов MMA до 25 лет

В ESPN представили собственный рейтинг 25 лучших бойцов ММА в возрасте до 25 лет. Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в нём оказался на 5-м месте.
«Усману, двоюродному брату завершившего карьеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, есть что показать — этим он до сих пор и занимается. Bellator подхватил этого российского проспекта в 2021 году, а теперь его разница побед/поражений дошла до отметки 3:0. Усман выглядит как будущий чемпион, который может похвастаться разнообразным стилем ведения боя», — говорится в описании достижений российского бойца.
Топ-10 лучших бойцов MMA до 25 лет по версии ESPN выглядит следующим образом:
1. Сун Ядун
2. Илия Топурия
3. Кейси О'Нилл
4. Йен Гарри
5. Усман Нурмагомедов
6. Миранда Маверик
7. Мэйси Барбер
8. Эдмен Шахбазян
9. Джефф Молина
10. Кори Маккенна
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