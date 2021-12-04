ESPN: Усман Нурмагомедов оказался на 5-м месте в топ-25 лучших бойцов MMA до 25 лет

В ESPN представили собственный рейтинг 25 лучших бойцов ММА в возрасте до 25 лет. Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в нём оказался на 5-м месте.



«Усману, двоюродному брату завершившего карьеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, есть что показать — этим он до сих пор и занимается. Bellator подхватил этого российского проспекта в 2021 году, а теперь его разница побед/поражений дошла до отметки 3:0. Усман выглядит как будущий чемпион, который может похвастаться разнообразным стилем ведения боя», — говорится в описании достижений российского бойца.

Топ-10 лучших бойцов MMA до 25 лет по версии ESPN выглядит следующим образом:

1. Сун Ядун

2. Илия Топурия

3. Кейси О'Нилл

4. Йен Гарри

5. Усман Нурмагомедов

6. Миранда Маверик

7. Мэйси Барбер

8. Эдмен Шахбазян

9. Джефф Молина

10. Кори Маккенна