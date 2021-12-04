Конор Макгрегор значительно прибавил в весе. Фото

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму, разместив несколько своих фотографий у себя в «твиттере».
«190 фунтов гранита», — подписал фото Макгрегор.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Твиттере».
В перерасчёте 190 фунтов будем немногим более 86 килограммов.
В настоящее время Макгрегор не принимает участия в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
Ранее Конор заявил, что не против того, чтобы провести бой со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
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