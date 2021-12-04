Хамзат Чимаев обратился к Рамзану Кадырову

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, вручившего ему ключи от нового автомобиля «Мерседес» в Грозном.



«Очень приятно приезжать домой и получать такую энергию от президента нашей республики. Он тоже в спорте разбирается, все мои бои смотрит, и как старший, всегда советы хорошие даёт. Мы их принимаем и идём дальше. Всегда рад приезжать домой. В прошлый раз, как мы знаем, я заболел, и чуть не оставил спорт, но хорошо, что у нас есть такой глава – он помог мне вылечиться и идти дальше. Очень приятно получить от него такой подарок. Спасибо ему», — цитирует Хамзата Чимаева Fighttime со ссылкой на «инстаграм» Рамзана Кадырова.



Помимо Чимаева, новые автомобили получили полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев и экс-чемпион лиги ACA Рустам Керимов.



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара.