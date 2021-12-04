Анкалаев поблагодарил Кадырова за заботу и показал подаренный «Мерседес»

Боец клуба «Ахмат» Магомед Анкалаев, выступающий в UFC, поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова «за подарок, заботу и проявленный интерес».
«Ас-салам-алейкум. Хочу выразить искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу. Спасибо за вашу заботу и проявленный интерес, это очень ценно для меня. Спасибо за подарок. Вам удалось проявить не только внимание, но и желание создать комфорт и атмосферу радости», — написал Анкалаев на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, недавно стало известно, что Рамзан Кадыров принял в Грозном Хамзата Чимаева, Магомеда Анкалаева, Максима Гришина и ряд других известных бойцов. Анкалаев в ходе мероприятия получил в подарок «Мерседес».
Ожидается, что следующим соперником Анкалаева станет экс-претендент на титул Тиаго Сантос.
- 4 декабря 2021
-
20:39
-
20:28
-
20:17
-
19:43
-
18:31
-
18:19
-
17:24
-
16:45
-
15:45
-
14:39
-
14:16
-
13:25
-
13:14
-
12:33
-
12:14
-
11:27
-
11:19
-
11:08
-
10:13
-
09:53
-
09:42
-
09:18
-
09:16
-
08:31
-
08:18
-
07:27
-
07:03
-
06:57
-
06:46
-
06:42
-
06:13
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:33