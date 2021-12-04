Анкалаев поблагодарил Кадырова за заботу и показал подаренный «Мерседес»

Боец клуба «Ахмат» Магомед Анкалаев, выступающий в UFC, поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова «за подарок, заботу и проявленный интерес».

«Ас-салам-алейкум. Хочу выразить искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу. Спасибо за вашу заботу и проявленный интерес, это очень ценно для меня. Спасибо за подарок. Вам удалось проявить не только внимание, но и желание создать комфорт и атмосферу радости», — написал Анкалаев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, недавно стало известно, что Рамзан Кадыров принял в Грозном Хамзата Чимаева, Магомеда Анкалаева, Максима Гришина и ряд других известных бойцов. Анкалаев в ходе мероприятия получил в подарок «Мерседес».

Ожидается, что следующим соперником Анкалаева станет экс-претендент на титул Тиаго Сантос.