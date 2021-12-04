Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев поблагодарил Кадырова за заботу и показал подаренный «Мерседес»

Анкалаев поблагодарил Кадырова за заботу и показал подаренный «Мерседес»
Комментарии

Боец клуба «Ахмат» Магомед Анкалаев, выступающий в UFC, поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова «за подарок, заботу и проявленный интерес».

«Ас-салам-алейкум. Хочу выразить искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу. Спасибо за вашу заботу и проявленный интерес, это очень ценно для меня. Спасибо за подарок. Вам удалось проявить не только внимание, но и желание создать комфорт и атмосферу радости», — написал Анкалаев на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, недавно стало известно, что Рамзан Кадыров принял в Грозном Хамзата Чимаева, Магомеда Анкалаева, Максима Гришина и ряд других известных бойцов. Анкалаев в ходе мероприятия получил в подарок «Мерседес».

Ожидается, что следующим соперником Анкалаева станет экс-претендент на титул Тиаго Сантос.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021