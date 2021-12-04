«Были свои испытания». Боец UFC Жумагулов рассказал, как живёт с двумя жёнами

Казахский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, как живёт с двумя жёнами.



«Тяжело без семьи на сборах. Когда у тебя жёны, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого. Да, у меня две жены, брат. Две жены и шестеро детей. Насколько тяжело с двумя жёнами? В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас всё нормально.



К какой жене иду первым, когда возвращаюсь после боёв? Ну откуда уехал… Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там», — рассказал Жумагулов в интервью YouТube-каналу «Разрешите вас перебить».



На турнире UFC 264 Жалгас Жумагулов встретился с американцем Джеромом Риверой. Победу в первом раунде сабмишеном одержал казахстанец. Это была его первая победа в UFC. Первые два боя в лиге он проиграл.