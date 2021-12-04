А. Емельяненко: хорошо отношусь к народу Дагестана. Гусейнов хотел столкнуть нас лбами

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хорошо относится к дагестанскому народу. Ранее Емельяненко назвал Артура Гусейнова «дагестанской свиньёй», в ответ Артур заявил, что Емельяненко оскорбил народ Дагестана.



«У меня к Харитонову больше уважения, чем к Гусейнову. Больше порадовало, что он заездил на заднице на своей — сначала одно говорил, бил себя в грудь, потом другое. Я очень хорошо отношусь к дагестанскому народу, у меня с этого региона очень много друзей. Он просто взял и столкнул лбами своё личное со всей республикой. Я ничего плохого и злого в отношении народа не сказал. Просто его понесло немножко. Я высказался в отношении Гусейнова — что он гусь лапчатый, а никак не весь народ Дагестана», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-экспресс».