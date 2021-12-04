Али Багаутинов отправил пожелание Проводникову под стих Евтушенко

Бывший боец UFC Али Багаутинов отправил пожелание боксёру Руслану Проводникову в преддверии их поединка. Багаутинов оставил в своём «инстаграме» видео, на котором он читает стихотворение Евгения Евтушенко.



«Не надо бояться густого тумана,

Не надо бояться пустого кармана.

Не надо бояться ни горных потоков,

Ни топей болотных, ни грязных подонков!



Не надо бояться тяжёлой задачи,

А надо бояться дешёвой удачи.

Не надо бояться быть честным и битым,

А надо бояться быть лживым и сытым!



Умейте всем страхам в лицо рассмеяться, —

Лишь собственной трусости надо бояться!» — читает на видео Багаутинов.

«Надеюсь, после нашего боя у Руслана не пропадёт вдохновение и он будет точно также проникновенно читать стихи. Работаем, развиваемся, пашем», — подписал пост Багаутинов.



На счету Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой Проводников провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей. В настоящий момент 37-летний Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.



Багаутинов в смешанных единоборствах одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.