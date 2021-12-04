Врач: Теофимо Лопесу повезло, что он не умер в бою с Камбососом

Доктор Линда Даль заявила, что Теофимо Лопес мог умереть в бою с Джорджем Камбососом.
«Он наверняка мог умереть. Я не могу себе представить, как он дышал. Это похоже на то, будто кто-то привязал к его груди набор гирь весом 300 фунтов. Будто его шея и грудь были зажаты в тисках. Ему повезло, что он не умер. Воздух был в его грудной клетке, сердце и шее — местах, где его не должно быть.
Если бы он получил удар в шею или грудь определённым образом в определённое место, у него мог возникнуть коллапс лёгкого. Он бы мгновенно упал и не смог дышать, и ему понадобилась бы трубка для грудной клетки», — приводит слова Линды Даль ESPN.
Напомним, поединок завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Теофимо лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести бой в эту дату также оказалось невозможно. Тогда поединок был перенесён на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
- 4 декабря 2021
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