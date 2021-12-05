Билли Джо Сондерса обвинили в использовании ножа в драке. Боксёр ответил на обвинения

Бывший чемпион в суперсреднем дивизионе британец Билли Джо Сондерс опроверг информацию о том, что в ходе драки он ударил человека ножом, а затем угрожал ему пистолетом.

«Я знаю про видео, распространяющееся сейчас в социальных сетях. Оно выдвигает против меня определённые обвинения, все из которых являются полным бредом. Однако, на каком-то этапе этим может заинтересоваться полиция, мой адвокат советуем мне пока воздержаться от публичных заявлений. Если у полиции будут ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них», написал Сондерс в своём «Инстаграме».

Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором отец предполагаемой жертвы рассказывает про конфликт. Мужчина заявил о том, что Сондерс ударил его сына ножом, а затем направил ему в лицо пистолет.