Билли Джо Сондерса обвинили в использовании ножа в драке. Боксёр ответил на обвинения

Бывший чемпион в суперсреднем дивизионе британец Билли Джо Сондерс опроверг информацию о том, что в ходе драки он ударил человека ножом, а затем угрожал ему пистолетом.
«Я знаю про видео, распространяющееся сейчас в социальных сетях. Оно выдвигает против меня определённые обвинения, все из которых являются полным бредом. Однако, на каком-то этапе этим может заинтересоваться полиция, мой адвокат советуем мне пока воздержаться от публичных заявлений. Если у полиции будут ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них», написал Сондерс в своём «Инстаграме».
Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором отец предполагаемой жертвы рассказывает про конфликт. Мужчина заявил о том, что Сондерс ударил его сына ножом, а затем направил ему в лицо пистолет.
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