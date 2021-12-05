Винс Моралес нокаутировал Луиса Смолку уже в первом раунде на UFC Vegas 44

В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX состоялся бой предварительного карда турнира UFC Fight Night (on ESPN 31), в котором сошлись американцы Луис Смолка и Винс Моралес.



Моралес добился победы уже в первом раунде, отправив своего соперника в нокаут.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в главном бою турнира встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.



Основной кард:



Жозе Альдо — Роб Фонт;

Рафаэль Физиев — Брэд Ридделл;

Клэй Гуида – Леонардо Сантос;

Джим Крут – Джамал Хилл;

Брендан Аллен – Крис Кёртис.