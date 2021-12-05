Дариуш: Хабиб пытается создать «драму» с помощью заявления о двойном бонусе Махачеву

Бенеил Дариуш считает, что российский борец Хабиб Нурмагомедов пытается создать небольшую драму между ним и Исламом Махачевым в преддверии их долгожданного поединка в лёгком весе на UFC Fight Night 203. Хабиб утверждает, что Махачев получит «двойной бонус», если сможет победить Дариуша, но, по словам Дариуша, он тоже получит точно такой же бонус, если остановит бой 26 февраля.

«Не знаю, чувствую ли я, что соперничаю с ним (Хабибом), но мне кажется, что, возможно, он пытается устроить небольшую драму», — сказал Дариуш в недавнем интервью на ESPN.

«Например, когда он говорит о контрактах и о том, что Ислам получит бонус за то, что прикончит меня, и тому подобное. Знаете, мне кажется, что он немного мутит воду, что на самом деле я считаю забавным… Я хотел пошутить, я сказал: «Мужик, я позвоню Али Абдель-Азизу и скажу ему: «Слушай, Али, дай мне номер Хабиба, я хочу сделать этого парня своим менеджером, потому что не понимаю, почему он получает бонусы». «Но я просто шучу. На самом деле я получаю то же самое. У меня то же самое в контракте… У меня есть двойной бонус в контракте. Да, да, у меня такие же гарантии… Это не имеет никакого отношения к имени бойца, это просто в твоём контракте. Так что, знаете, это драма, куда бы вы ни пошли, это немного драма. Но, по крайней мере, то, как это делает Хабиб, это непохоже на личное. Так что я не против этого, я даже ценю это».

Бой Дариуша с Махачевым состоится 26 февраля 2022 года.