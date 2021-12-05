Кевин Холланд объяснил переход в полусредний вес и назвал идеальных соперников для дебюта

Решение Кевина Холланда перейти в полусредний вес на самом деле стало результатом его попытки набрать килограммы. Холланд хотел набрать вес перед тем, как заказать следующий бой в среднем весе после того, как он потерпел несколько поражений подряд от Дерека Брансона и Марвина Веттори.
«У меня было свободное время после двух поражений подряд, и я купил кучу гирь и тому подобное», — объяснил Холланд в разговоре с MMA Fighting.
По словам Холланда, перед боем он обычно весил не более 90 кг, а во время тренировочного лагеря иногда доходил до 87 кг. Некоторые средневесы сбрасывают по меньшей мере 9 кг, что означает, что Холланд постоянно уступал своим соперникам в размерах и силе.
«Это никогда не имело значения, но, когда ты попадаешь в топ-10, топ-15, эти парни просто знают, как использовать свой вес немного лучше», — сказал Холланд.
Холланд указал на то, что никто в полутяжёлом весе не побеждал его в партере, а всё сводилось к игре в контроль, когда он просто не мог выбраться из-под физически более крупных и сильных бойцов. «Самые трудные бои в среднем весе, наверное, будут с Леоном Эдвардсом, [Камару] Усманом и [Хамзатом] Чимаевым. В остальном все остальные — это «легкотня». Я одержу победу. Мне всё равно, есть у них непобеждённый рекорд или нет. Я собираюсь показать им, кто здесь главный в полусреднем весе. Как только я закончу с этим, как только я получу титул, я смогу подняться из среднего и сразиться с чемпионом [Исраэлем Адесанья]. Я уже устал драться со всеми этими «хаммерами». Это единственный оставшийся здесь ударник, который хоть как-то близок к моей весовой категории».
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