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Хэйни победил Диаса и защитил титул чемпиона мира

Хэйни победил Диаса и защитил титул чемпиона мира
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни и Джозеф Диас.

Мексиканец начал поединок активнее и забрал несколько стартовых раундов, но затем Хэйни перехватил инициативу. В 12-м раунде Диас прибавил и едва не потряс американца, но тот выстоял. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Дэвину — 116:112, 117:111, 117:111.

Таким образом, Хэйни защитил обычный пояс по версии WBC. Напомним, обладателем более престижного пояса по версии WBC Franchise является абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос. Вероятно, именно австралиец греческого происхождения станет следующим соперником Хэйни.

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