Хэйни победил Диаса и защитил титул чемпиона мира
Поделиться
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни и Джозеф Диас.
Мексиканец начал поединок активнее и забрал несколько стартовых раундов, но затем Хэйни перехватил инициативу. В 12-м раунде Диас прибавил и едва не потряс американца, но тот выстоял. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Дэвину — 116:112, 117:111, 117:111.
Таким образом, Хэйни защитил обычный пояс по версии WBC. Напомним, обладателем более престижного пояса по версии WBC Franchise является абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос. Вероятно, именно австралиец греческого происхождения станет следующим соперником Хэйни.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:39
-
06:38
-
06:25
-
03:31
-
00:55
- 4 декабря 2021
-
23:54
-
23:40
-
22:56
-
21:26
-
20:39
-
20:28
-
20:17
-
19:43
-
18:31
-
18:19
-
17:24
-
16:45
-
15:45
-
14:39
-
14:16
-
13:25
-
13:14
-
12:33
-
12:14
-
11:27
-
11:19
-
11:08
Партнерский контент