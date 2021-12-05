Алджэмейн Стерлинг восхитился победой Физиева, назвав его зверем

Победа представителя Киргизии Рафаэля Физиева над Брэддом Ридделлом из Новой Зеландии в соглавном событии турнира UFC Fight Night (on ESPN 31) в Лас-Вегасе (США) восхитила действующего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейна Стерлинга.

«Вот это да!!! Какой безумный финал этого боя! Физиев — зверь!», — написал Стерлинг в своём «твиттере», отметив, что киргизский боец избивал своего оппонента 15 минут подряд.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Физиев нокаутировал Ридделла в третьем раунде. Эта победа стала для бойца из Киргизии пятой подряд. Брэд Ридделл потерпел своё первое поражение в пяти поединках.

В главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 31) встретятся именитые спортсмены Роб Фонт и Жозе Альдо, выступающие в легчайшей весовой категории. В своём последнем поединке на UFC 265 Жозе Альдо единогласным решением судей победил Педро Муньоса. Роб Фонт выходил в октагон в мае этого года в главном поединке турнира UFC Fight Night 188 с Коди Гарбрандтом, который завершился победой Фонта единогласным решением.