Жозе Альдо рассказал, с какой звездой хочет подраться после победы над Робом Фонтом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, бразилец Жозе Альдо после одержанной победы над американским бойцом смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Робом Фонтом рассказал, с кем хотел бы провести бой. По словам Альдо, таким бойцом является американец Ти Джей Диллашоу.



«Мне нужен Диллашоу прямо сейчас. Дайте мне сразиться с Диллашоу», — приводит слова Альдо журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».

Напомним, Альдо добыл победу в поединке с Фонтом единогласным решением судей.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:

Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал представителя Новой Зеландии Брэда Ридделла. Сразу после победы, во время интервью, Физиев вызвал на бой знаменитого американского актёра Винса Вона.