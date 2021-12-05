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Жозе Альдо рассказал, с какой звездой хочет подраться после победы над Робом Фонтом

Жозе Альдо рассказал, с какой звездой хочет подраться после победы над Робом Фонтом
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, бразилец Жозе Альдо после одержанной победы над американским бойцом смешанных единоборств пуэрториканского происхождения Робом Фонтом рассказал, с кем хотел бы провести бой. По словам Альдо, таким бойцом является американец Ти Джей Диллашоу.

«Мне нужен Диллашоу прямо сейчас. Дайте мне сразиться с Диллашоу», — приводит слова Альдо журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».

Напомним, Альдо добыл победу в поединке с Фонтом единогласным решением судей.

Видеозапись можно посмотреть на «Чемпионате»:

Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал представителя Новой Зеландии Брэда Ридделла. Сразу после победы, во время интервью, Физиев вызвал на бой знаменитого американского актёра Винса Вона.

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