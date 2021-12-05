Джонс ответил на вопрос о том, что якобы потерял миллионы из-за Уайта в свои лучшие годы
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос пользователя «Твиттера», который звучал следующим образом:
«Что ты думаешь относительно того, что Дана Уайт лишил тебя миллионов в твои лучшие годы?»
«Нельзя что-то считать ограблением, когда сам позволяешь этому случиться. Я не был подготовлен к тому положению, в котором находился», — ответил Джонс.
Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.
Комментарии
- 5 декабря 2021
-
11:33
-
11:17
-
10:58
-
10:10
-
09:16
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:36
-
08:22
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:39
-
06:38
-
06:25
-
03:31
-
00:55
- 4 декабря 2021
-
23:54
-
23:40
-
22:56
-
21:26
-
20:39
-
20:28
-
20:17
-
19:43
-
18:31
-
18:19
-
17:24
-
16:45
-
15:45
-
14:39
-
14:16
-
13:25
-
13:14
Партнерский контент