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Джонс ответил на вопрос о том, что якобы потерял миллионы из-за Уайта в свои лучшие годы

Джонс ответил на вопрос о том, что якобы потерял миллионы из-за Уайта в свои лучшие годы
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс ответил на вопрос пользователя «Твиттера», который звучал следующим образом:

«Что ты думаешь относительно того, что Дана Уайт лишил тебя миллионов в твои лучшие годы?»

«Нельзя что-то считать ограблением, когда сам позволяешь этому случиться. Я не был подготовлен к тому положению, в котором находился», — ответил Джонс.

Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.

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